Уряд скоротив перелік професій, які дозволяють рано виходити на пенсію

Уряд скоротив перелік професій, які дають право на ранній вихід на пенсію у зв'язку з особливостями умов праці. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

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Як заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, шкідливість умов праці, що дає право на пільгову пенсію, встановлюється виключно атестацією робочих місць. «Скажіть, будь ласка, як можна атестувати за умовами праці посаду директора шахти, він же не перебуває на підземних роботах?», - сказав Рева.

Міністр зазначив, що списки професій, що дають право на пільгову пенсію, були істотно розширені за часів президента Януковича. Для забезпечення соціальної справедливості та зменшення навантаження на бюджет Пенсійного фонду, міністр соцполітики запропонував скоротити ці списки.

«Постанова, яку ми приймаємо, спрямована на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом, я звертаю увагу на це», - додав Рева.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що в цих списках є безліч професій, яких сьогодні не існує, наприклад, кочегар паровоза, і які потрібно прибрати. «Ми зараз це рішення приймаємо. Нехай міністерство спільно з роботодавцями та профільними профспілками сідають, і по кожній професії відпрацьовують. Якщо ми доведемо, що реально є така професія, і вона дуже важлива, ми будемо це вирішувати», - сказав Гройсман. Зокрема, він зазначив, що у списках присутні рентгенологи. Але, за словами прем'єра, зараз вплив рентгену на людину суттєво менше, ніж 30 років тому, коли складалися списки.

Як повідомляв УНІАН, скасування права раннього виходу на пенсію для чоловіків, середній вік виходу на пенсію яких в Україні становить 49 років, дозволить скоротити дефіцит Пенсійного фонду на 50-60 млрд грн. Таку думку висловив експерт громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ» Галина Третьякова.

За її словами, Україна вибрала практично всі компенсатори, які б дозволили зменшити дефіцит Пенсійного фонду. Але встановлення віку виходу на пенсію для всіх чоловіків у 60 років дасть компенсатор у розмірі 50-60 млрд грн.

Сьогодні в Україні існують пільги з виходу на пенсію для безлічі професій, таких як військові, прокурори, працівники шкідливих виробництв тощо. Через це в Україні середній вік виходу на пенсію чоловіків становить 49 років. При цьому, жінки виходять на пенсію в середньому у 55 років. Експерти зазначають, що в розвинутих країнах немає практики виходу на пенсію чоловіків у такому ранньому віці, незалежно від їхніх професій.

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Як повідомляв УНІАН, скасування права раннього виходу на пенсію для чоловіків, середній вік виходу на пенсію яких в Україні становить 49 років, дозволить скоротити дефіцит Пенсійного фонду на 50-60 млрд грн. Таку думку висловив експерт громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ» Галина Третьякова.

За її словами, Україна вибрала практично всі компенсатори, які дозволили б зменшити дефіцит Пенсійного фонду. Але встановлення віку виходу на пенсію для всіх чоловіків у 60 років дасть компенсатор у розмірі 50-60 млрд грн.

Сьогодні в Україні існують пільги щодо виходу на пенсію для безлічі професій, таких як військові, прокурори, працівники шкідливих виробництв і т. д. Через це середній вік виходу чоловіків в Україні на пенсію становить 49 років. При цьому, жінки виходять на пенсію в середньому в 55 років. Експерти відзначають, що в розвинутих країнах немає практики виходу не пенсію чоловіків в такому ранньому віці, незалежно від їхніх професій.