Британія створить департамент для підготовки до виходу з ЄС

Уряд Великобританії в понеділок прийняв рішення створити новий департамент, комплексної завданням якого буде підготовка країни до виходу з Євросоюзу, повідомляє Прайм з посиланням на прес-секретаря прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.

Читайте такожУ Євросоюзі роз'яснили, як відбуватиметься "розлучення" з Британією

"Кабінет міністрів схвалив пропозицію прем'єра про створення нового підрозділу для керівництва роботою державної служби по вимагають опрацювання питань з метою представити варіанти та рекомендації новому прем'єр-міністру", - сказала вона.

Вона також зазначила, що Лондон найближчими тижнями контактуватиме з європейськими партнерами.

За її словами, Кемерон ясно дав зрозуміти, що зміни обставин для громадян ЄС у Британії та британців за кордоном підуть не відразу, цим займеться вже наступний прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що піде у відставку в жовтні цього року.

Відповідну заяву він зробив після оголошення результатів референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу.