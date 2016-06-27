Експерт про мораторій на вивезення деревини: "Будь-які заборони призводять до зловживань"

В тому числі і розрекламований мораторій на вивезення деревини в круглому вигляді себе не виправдав, розповів він в інтерв'ю журналістам.

"Немає прикладу вдалого, з точки зору інтересів всіх учасників ринку, застосування подібних заборон. Це схоже з пропозицією заборонити ввезення пшениці, розраховуючи на гіпотетичний експорт українського виробництва макаронів до Італії. Якщо ми обрали метою ринкову економіку, вільну торгівлю та інтеграцію в систему світового поділу праці та ресурсів, то потрібно створювати умови для бізнесу, а не дотувати його за рахунок обмежень у лісовій галузі", - зазначив Кравець.

"Заборони на експорт або інші обмеження не принесуть нічого",- поділяє цю думку і Міхаель Хармс, виконавчий директор Східного комітету німецької економіки.

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"У лісовій галузі та деревообробній промисловості заборони призводять до недобросовісної конкуренції, корупції і недостатньої ефективності. Наприклад, в ЄС немає жодних обмежень: і німецькі, й австрійські фірми експортують дерево, і в США, і в Японії. Саме для України лісове господарство, особливо в економічно слаборозвинених територіях, може стати дуже важливою галуззю економіки. Звичайно, лісова промисловість має ґрунтуватися на принципі невиснажливого природокористування і суворо відповідати стандартам екологічної безпеки. У ЄС було показано, що саме інтенсивне лісове господарство за принципом "відновлення лісу" - це найкращий засіб для збереження довкілля. В Україні виконання "лісового аудиту", який враховує потенціали і точно показує найкращі способи для ефективної лісової промисловості, було б першим кроком до європейських принципів. Тут ЄС готовий надати допомогу", - розповів Хармс.

Сьогодні питання "лісового аудиту" намагаються вирішити за допомогою чипування, але чинна система в Україні не відповідає сучасним вимогам. "Умільці" знаходять способи шахрайства для обману цієї системи. І тут можна і потрібно використовувати досвід ЄС. Наприклад, австрійська фірма Швайгоффер, яка у відповідь на необґрунтовані звинувачення захисників природи запропонувала приєднатися всім активістам до впровадження системи контролю за походження деревини, заснованої на GPS-технології. Як писали ЗМІ Румунії, за допомогою цієї системи можна проконтролювати шлях зрубаного дерева від пенька до готової продукції, наприклад, меблів, і в зворотному порядку. І головне, контроль за переміщенням деревини онлайн можуть здійснювати і активісти і перевіряючі служби, а сфальсифікувати дані буде не можливо.

До речі, як зазначив в інтерв'ю журналістам Кравець, модель розподілу деревини, яку проштовхують зараз у Верховній Раді і яка дозволила б в першу чергу насичувати внутрішній ринок, розглядається розподіл сировини через аукціони, з різними правами для резидентів і нерезидентів, порочна, як і будь-яка дискримінація.

"Будь-яка монополія і будь-які заборони ведуть до зловживань", - наголосив Кравець.