Олланд розповів британцям про втрати через "розлучення" з ЄС

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Великобританія втратить доступ до єдиного ринку Євросоюзу через обмеження щодо в'їзду для працівників з ЄС, повідомляє Reuters.

«Якщо британці не хочуть вільного переміщення, у них не буде доступу до єдиного ринку», — уточнив французький лідер.

Він додав, що в тому випадку, якщо Великобританія обмежить в'їзд працівникам з Європи, лондонська клірингова палата у Сіті більше не зможе проводити операції в євро, передає Gazeta.ru.

Раніше Олланд заявив, що рішення громадян Великобританії, які проголосували за вихід країни з ЄС на референдумі, стане "важким випробуванням" для Європи.