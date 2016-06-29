Скасування мінімальних цін на алкогольну продукцію вб'є ринок - Укргорілка

Про це в коментарі "Українським Новинам" повідомив голова асоціації "Укрводка" Володимир Остапюк.

За словами керівника горілчаної асоціації, низка підприємств з метою легалізації контрафакту оскаржила в суді урядове рішення про введення мінімальних роздрібних цін на горілку. Тепер позов розглядається Вищим Адміністративним судом, перше засідання якого відбудеться 30 червня.

"Відміна постанови Уряду не лише відкотить нас на 10 років назад, а й призведе до мільярдних втрат держбюджету. Саме тому розгляд справи у суді має проходити під пильним наглядом ЗМІ, аби не допустити рішення, що нашкодить суспільству і державі. По суті - це буде вибір для країни між легальним та контрафактним алкоголем", - наголосив він.

При цьому, Володимир Остапюк повідомив, що зараз тривають переговори між виробниками та урядом щодо чергового підвищення рівня мінімальних роздрібних цін.

"Вже сьогодні мінімальні роздрібні ціни не відповідають реаліям ринку, що призводить до появи на полицях магазинів продукції сумнівного походження, відбуваються зловживання із сплатою податків. Легальна продукція коштує сьогодні дорожче та не може конкурувати з продукцією, з якої не сплачено податки. Від цього страждають не тільки добросовісні учасники ринку, але й споживачі та держава, яка недоотримує податкові надходження", - пояснив керівник "Укрводки".

Наразі діючий рівень мінімальних цін, на думку фахівців "Укргорылки", не відображає зростання ставок акцизного податку, цін на енергоносії, спирт, заробітної платні, інфляційних процесів та інших складових алкогольної продукції. За розрахунками експертів алкогольної галузі мінімальна роздрібна ціна пляшки горілки 0,5 л станом на травень 2016 року не може коштувати менше ніж 69, 90 грн, пляшки вина – 33 грн, коньяку 3 зірочки – 104,90 грн.

"Легальні виробники алкогольних напоїв неодноразово зверталися до профільних міністерств та Прем’єр Міністра України щодо необхідності приведення рівня мінімальних цін на алкогольні напої до економічно обґрунтованого рівня. Проте з початку 2016 року й дотепер ситуація навіть не зрушилася з місця", - пояснив Володимир Остапюк.

За розрахунками профільної організації, збільшення мінімальних цін до економічно обґрунтованого рівня призведе до додаткового наповнення державного бюджету тільки за рахунок ПДВ близько 1,2 млрд грн., додатково податку на прибуток підприємств близько 200 млн грн., роздрібного акцизного податку до місцевих бюджетів плюс 300 млн. грн.. у рік.