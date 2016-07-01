Відсьогодні переселенці отримуватимуть пенсію і соцдопомогу виключно через "Ощадбанк"

Як повідомила прес-служба банку, переселенцям, які раніше отримували виплати через інші банки, для переходу на обслуговування в «Ощадбанк» потрібно один раз відвідати установу банку, щоб пройти процедуру ідентифікації, укласти договір і отримати платіжну картку.

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Також повідомляється, що банк планує організувати видачу або обмін платіжних карт на карти-електронні пенсійні посвідчення для переселенців - одержувачів пенсій вже у серпні, для чого пенсіонерам слід подати відповідну заяву до Пенсійного фонду за місцем проживання, після чого звернутися до відділення банку.

«Ощадбанк» обіцяє докласти максимум зусиль для оперативного обслуговування всіх клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у березні зобов`язав державний «Ощадбанк» до 1 липня 2016 року забезпечити за зверненням переселенців відкриття їм рахунків і видачу платіжних карток, і не пізніше 1 серпня почати за зверненням клієнтів виготовлення та обмін існуючих платіжних карток на платіжні картки-пенсійні посвідчення за свій рахунок.

За оцінками Міністерства соціальної політики України, станом на 29 червня поточного року на обліку перебувають 1 млн 788 тис. 527 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 млрд грн збитку у зв`язку з формуванням резервів за активами.