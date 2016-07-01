Гройсман наполягає на реформі системи працевлаштування в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на реформуванні системи працевлаштування в країні, ключовою метою якої стане створення робочих місць, а не підтримка безробітних.

Про це Гройсман сказав у ході засідання уряду.

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"По ринку праці є питання. Він не реформований. Він орієнтований на те, щоб фінансувати не створення робочих місць, а зміст безробіття. Це завдання віце-прем'єра (Павла Розенка - УНІАН) і міністр соціальної політики Андрія Реви - УНІАН). Ми повинні змінити цю ситуацію. Треба інвестувати у створення робочих місць, а не компенсацію по безробіттю", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, в першому кварталі 2016 року зріс до 9,9%, або до 1,77 мільйона осіб, порівняно з 9,1% за підсумками 2015 року. Середній розмір допомоги з безробіття варіюється від місяця до місяця. За підсумками 1 кварталу він становив близько 1500 - 1570 гривня.