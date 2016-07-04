Гройсман: Субсидії ніхто нікому повертати не буде

12:02, 04 липня 2016
Різне
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За словами прем'єра, навколо теми субсидій на поточний момент багато чуток і домислів, в тому числі про те, що рано чи пізно виплачені субсидії доведеться повертати державі.

Субсидія є безповоротною і ефективною системою соціального захисту - Гройсман / Фото УНИАН

Запроваджена в Україні система надання громадянам субсидій, що компенсує зростання комунальних тарифів, є ефективним і безповоротним інструментом соціального захисту, сказав у своєму зверненні до громадян у соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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На його думку, навколо теми субсидій на поточний момент багато чуток і домислів, у тому числі про те, що рано чи пізно виплачені субсидії доведеться повертати державі. 

«Субсидії ніхто нікому не повертатиме. Це безповоротно, - сказав глава уряду. - Це ефективна і безповоротна система соціального захисту». 

Як повідомляв УНІАН, на поточний момент в Україні одержувачами субсидій є близько 5,5 млн сімей. Загальний обсяг коштів, виділений на виплату субсидій, становить близько 40 млрд грн.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте до 8-9 млн - через встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів і, як наслідок, зростання тарифів на тепло, світло і воду. 

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За розрахунками Міністерства фінансів, загальна сума субсидій, яка буде потрібна для того, щоб закрити потреби у компенсаційних платежі в 2017 році, становитиме 70-80 млрд грн. 

Разом з тим, Мінфін і Мінсоцполітики зазначають, що з 2017-го року система виплати субсидій змінюватиметься, вже зараз опрацьовується механізм монетизації виплат, який стане мотивацією для споживачів знижувати споживання газу на користь інших джерел енергії або раціонального використання наявних ресурсів.

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