У Росії через нестачу грошей можуть відмовитися від індексації пенсій військових
За рахунок відмови від індексації пенсій військових пенсіонерів аж до 2019 року хочуть заощадити 122 млрд руб.
Щоб оптимізувати витрати, уряду РФ доведеться відмовитися від індексації пенсій військових пенсіонерів до 2019 року, розповіли «Газете.Ru» джерела в уряді.
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Як повідомлялося, у понеділок, 4 липня, на нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва було схвалено пропозицію Мінфіну про заморожування витрат федерального бюджету в номінальному вираженні на три роки.
При цьому раніше в Мінфіні дотримувалися думки, що номінальне стримування витрат призведе до їх реального скорочення на 20% до 2019 року.
«На відміну від минулих років ці бюджетні ліміти вже не містять значного зростання військових витрат. Вони ж і передбачають перерозподіл видатків на розвиток регіонів і спорту на користь соціальних програм», — повідомило джерело.
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За цими пропозиціями у тому числі згортаються програми розвитку Далекого Сходу і скорочуються витрати на розвиток Криму.
«Значну частину (витрат — ред.) пропонується заощадити за рахунок відмови від індексації пенсій військових пенсіонерів аж до 2019 року на загальну суму 122 млрд руб., і вирішити, за рахунок яких ресурсів проводити індексацію страхової частини пенсії у 2017 році в повному обсязі», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Резервний фонд Росії до 2017 року повністю спорожніє.