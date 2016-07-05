У Росії через нестачу грошей можуть відмовитися від індексації пенсій військових

Щоб оптимізувати витрати, уряду РФ доведеться відмовитися від індексації пенсій військових пенсіонерів до 2019 року, розповіли «Газете.Ru» джерела в уряді.

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Як повідомлялося, у понеділок, 4 липня, на нараді у прем'єр-міністра Дмитра Медведєва було схвалено пропозицію Мінфіну про заморожування витрат федерального бюджету в номінальному вираженні на три роки.

При цьому раніше в Мінфіні дотримувалися думки, що номінальне стримування витрат призведе до їх реального скорочення на 20% до 2019 року.

«На відміну від минулих років ці бюджетні ліміти вже не містять значного зростання військових витрат. Вони ж і передбачають перерозподіл видатків на розвиток регіонів і спорту на користь соціальних програм», — повідомило джерело.

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За цими пропозиціями у тому числі згортаються програми розвитку Далекого Сходу і скорочуються витрати на розвиток Криму.

«Значну частину (витрат — ред.) пропонується заощадити за рахунок відмови від індексації пенсій військових пенсіонерів аж до 2019 року на загальну суму 122 млрд руб., і вирішити, за рахунок яких ресурсів проводити індексацію страхової частини пенсії у 2017 році в повному обсязі», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Резервний фонд Росії до 2017 року повністю спорожніє.