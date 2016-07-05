В Італії заявили, що переговори ЄС і США про вільну торгівлю зайшли в глухий кут
Під загрозою зриву і угода з Канадою, заявив міністр економічного розвитку Італії Карло Календа.
Обговорення проекту зони вільної торгівлі між США та ЄС зайшли в глухий кут, сказав італійський міністр, додавши, що під загрозою зриву і угода з Канадою.
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"Ми надто довго вели переговори",- сказав міністр економічного розвитку Італії Карло Календа, передає Рейтер.
"Я думаю (угода) провалиться, а угода з Канадою також може не відбутися".
Переговори про створення Трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), яка передбачає створення зони вільної торгівлі між ЄС і США, почалися близько трьох років тому. Однак сторони так і не змогли подолати розбіжності у різних питаннях, у тому числі й у сфері сільського господарства.
Як повідомляв УНІАН, у керівництві Єврокомісії існують серйозні сумніви, що угода про Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство між США і Євросоюзом буде укладена найближчим часом.