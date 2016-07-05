Антимонопольний комітет досліджує конкуренцію на ринку магазинів duty free в Україні

Про це повідомила прес-служби регулятора.

Згідно з повідомленням, АМКУ до 4 серпня проводить опитування учасників ринку, експертів та зацікавлених осіб щодо конкурентного середовища в сфері торгівлі duty free.

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«Комітет у рамках дослідження збирає пропозиції щодо можливих заходів, в тому числі змін у нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на зазначеному ринку, прийняття або внесення яких необхідно для усунення факторів, що стримують розвиток конкуренції на ринку», - йдеться в повідомленні.

Як написала на своїй сторінці у Facebook державний уповноважений АМКУ Агія Загребельская, розгляд даного питання регулятор починав з окремої скарги, що вилилося у дослідження всього ринку безмитної торгівлі. «Багато було нарікань, публікацій у ЗМІ, критики існуючого порядку доступу суб'єктів господарювання на ринок безмитної торгівлі в аеропортах та повітряних суднах. Скаржилися на зловживання і корупцію, монополізацію ринку і дискримінацію учасників, застарілі правила і непрозорі процедури і багато іншого», - написала Загребельская на своїй сторінці.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року Верховна Рада України відхилила проект закону, що дозволяє роботу магазинів безмитної торгівлі duty free не тільки в зонах вильоту, але й у пунктах пропуску через державний кордон у зонах прильоту при в'їзді громадян в країну. Згідно з чинним законодавством, магазини duty free можуть бути розташовані в зонах виїзду з України.

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Автори законопроекту зазначали, що відсутність у громадян можливості користуватися послугами магазинів duty free при в'їзді в Україну змушує їх купувати товари, виїжджаючи з території України з подальшим їх ввезенням при поверненні, або купувати такі товари в магазинах duty free на території інших держав, залишаючи там значні фінансові кошти.

У той же час, в Міністерстві фінансів заявляли, що прийняття даного законопроекту неодмінно призведе до виникнення різних схем ухилення від сплати податку у зв'язку з можливим ввезенням в Україну резидентами країни значних обсягів різноманітних іноземних товарів, а також призведе до скорочення митних платежів в державний бюджет.

Магазини duty free в зонах прильоту функціонують більш ніж у шістдесяти країнах світу, в тому числі - США, Канаді, Австралії, ОАЕ, Південної Кореї, Іраку, ПАР, Азербайджані, Туреччині, а також в низці європейських країн.