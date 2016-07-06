Угоду про вільну торгівлю між Канадою та ЄС мають схвалити парламенти країн-членів Євросоюзу

Таке рішення ухвалила Єврокомісія у вівторок, 5 липня, передає Deutsche Welle.

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Єврокомісія спершу планувала процедуру схвалення угоди як документа, що стосується винятково ЄС. У цьому разі угоду мали б підтримати лише депутати Європарламенту та профільні міністри країн-членів ЄС. Однак на тлі протестів громадськості проти угоди про трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) уряди багатьох країн ЄС висловилися за те, щоб угода з Канадою була проголосована в національних парламентах.

Намагаючись уникнути тривалої блокади, Єврокомісія пішла на поступки - при цьому угода тимчасово діятиме після її схвалення Європарламентом та міністрами. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав національні парламенти якнайшвидше ратифікувати угоду. "На кону - довіра до європейської торговельної політики", - зазначив він у заяві, цитує агентство dpa.