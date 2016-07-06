Кілька сотень людей прорвалися з Венесуели до Колумбії через дефіцит товарів

Близько 500 жінок зі штурмом прорвалися з Венесуели до Колумбії, щоб відвідати місцеві магазини та придбати товари першої необхідності, повідомляє РБК з посиланням на місцеве видання La Opinion.

"Жінки з міста Уренья, що межує з Колумбією, прорвалися через кордон, що охороняється солдатами Національної гвардії. Як видно з ролика, який у себе в Twitter опублікував екс-президент Колумбії Альваро Урібе Велес, військові спочатку не пускали їх, проте згодом вдалося прорвати оточення. Жінки відвідали магазини колумбійського міста Кукута, вони скуповували туалетний папір, борошно, олію та інші товари, які їм важко придбати будинки з-за дефіциту", - зазначає The Guardian.

Потім вони повернулися назад до Венесуели, наспівуючи гімн своєї країни.

В серпні 2015 року президент Венесуели Ніколас Мадуро закрив ділянку кордону з Колумбією протяжністю 1,4 тисячі миль (2,25 тисячі кілометрів). Тоді ж він почав боротьбу з контрабандистами, які діяли в районі кордону двох країн. Минулого тижня міністри оборони Венесуели і Колумбії провели зустріч, на якій почали переговори про відновлення співпраці в сфері безпеки на кордоні.

Читайте такожІнфляція у Венесуелі складе рекордні 720% - МВФ

На початку червня поруч з палацом президента Мадуро в Каракасі пройшла вулична акція, учасники якої кричали "Ми хочемо їжі!". Національна гвардія застосувала проти них сльозогінний газ.

Венесуела переживає важку економічну кризу, яка характеризується тризначної інфляцією, нестачею продуктів і ліків, постійними відключеннями води і електрики. Мадуро оголосив у країні надзвичайний економічний стан.