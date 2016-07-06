Британці готують колективний позов до MasterCard на 19 мільярдів фунтів

Клієнти платіжної системи MasterCard готують колективний позов до компанії з наміром стягнути 19 млрд фунтів стерлінгів ($24,5 млрд), повідомляє портал International Business Times. На думку позивачів, MasterCard завищує комісію за обробку транскордонних операцій по банківських картках в межах Євросоюзу, передає RNS.

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«Ціни на все, що ми купували в період з 1992 по 2008 рік, були вищими, ніж повинні бути, в результаті протизаконних дій MasterCard... Діяльність MasterCard є явним порушенням законодавства... Ми всі переплатили близько 19 млрд фунтів стерлінгів протягом 16 років. Хоча багато хто з нас і не знали цього, експерти, які вивчають ринок ритейлу, були в курсі, що відбувається», — заявив колишній фінансовий омбудсмен Великобританії Уолтер Меррыкс, відповідальний за підготовку колективного позову британських споживачів.

У MasterCard повідомили, що компанія «повністю не згодна» із звинуваченнями. «Система електронних платежів забезпечує реальні вигоди для людей як під час онлайн-оплати, так і під час оплати в магазинах», — йдеться в заяві компанії.

MasterCard — міжнародна платіжна система і транснаціональна фінансова корпорація, яка об'єднує 22 тисячі фінансових установ у 210 країнах світу.