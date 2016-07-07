Олімпійські ігри обійдуться Бразилії в $4,6 мільярда - на 50% більше від запланованого

Олімпійські ігри, які пройдуть у Ріо-де-Жанейро цього року, обійдуться Бразилії в $4,6 млрд, що на 51% більше від запланованого, повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження бізнес-школи Оксфордського університету.

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Автори дослідження вважають, що в існуючих економічних умовах Бразилія навряд чи може дозволити собі такі незаплановані витрати.

«Перевитрата коштів більш ніж у мільярд доларів відбувається тоді, коли Бразилія навряд чи може собі це дозволити, враховуючи, що країна переживає свою найсерйознішу економічну та політичну кризу з часів 1930 рр., а Ріо-де-Жанейро особливо сильно постраждало від рецесії», — заявив провідний дослідник бізнес-школи Бент Флайберг, передає RNS.

Дослідники також відзначили, що за останні 10 років Олімпійські ігри коштували в середньому $8,9 млрд без урахування транспортної та готельної інфраструктури, і перевитрата на Ігри в Бразилії буде значно меншою, ніж в інших країнах, — в Сочі і Лондоні вона становила 289% і 76% відповідно.