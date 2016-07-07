Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає ліквідацію Нацкомфінпослуг

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що стосується консолідації функцій державного регулювання ринків фінансових послуг, який передбачає розділення функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

За прийняття За основу зазначеного законопроекту (№2413а) проголосували 235 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Як зазначив в ході прийняття законопроекту спікер Верховної Ради Андрій Парубій, прийняття цього документа необхідне для виконання вимог основного кредитора України Міжнародного валютного фонду, і він буде доопрацьований до другого читання профільним комітетом.

Читайте такожНацрада вирішила ліквідувати Нацкомфінпослуг

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту два законопроекти, що стосуються консолідації функцій державного регулювання ринків фінансових послуг. Законопроектами пропонується функції комісії розподілити між Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Національним банком України.

При цьому НКЦПФР займатиметься регулюванням недержавних пенсійних фондів, фондів спільного інвестування, фондів фінансування будівництва, емітентів іпотечних сертифікатів та довірчих товариств. Національний банк, у свою чергу, буде регулювати страхові компанії, кредитні спілки та установи, бюро кредитних історій та фінансові установи (лізингові та факторингові компанії, ломбарди тощо).

Прийняття даних законопроектів дозволить скоротити кількість контролюючих та наглядових органів, уникнути дублювання функцій і підвищити якість та ефективність державного регулювання.