У Китаї з початку року створено понад 7 мільйонів нових робочих місць

У Китаї в січні-червні 2016 року було створено 7,17 мільйона нових робочих місць у містах, повідомляє Росбалт з посиланням на заступника міністра трудових ресурсів країни Сін Чансін.

"Міський рівень безробіття в КНР наприкінці червня склав 4,05%, трохи піднявшись з 4,04% з кінця I кварталу", - йдеться в повідомленні.

Ще в березні прем'єр Держради КНР Лі Кецян доповідав на щорічній сесії Всекитайських зборів народних представників, що в країні в поточному році буде створено 10 мільйонів нових міських робочих місць і рівень безробіття не перевищить 4,5%.

Співвідношення кількості вакансій до незайнятих працівників в червні склало 1,05 в 100 китайських містах, порівняно зі значенням 1,07 в першому кварталі, що вказує на незначне зменшення кількості відкритих вакансій.

Раніше на цьому тижні Міністерство промисловості та інформатизації Китаю опублікувало програму сприяння розвитку підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) на 2016-2020 роки.

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Автори документа зазначають, що в ході стимулювання розвитку середніх і малих підприємств упор буде зроблений на модернізації цих підприємств і підвищення їх інноваційного потенціалу, а також розширення їх внутрішнього і зовнішнього ринків.

Крім цього, в документі підкреслюється необхідність посилення фінансово-кредитної підтримки і підвищення рівня обслуговування середнього і малого бізнесу.

Згідно з програмою, Китаю належить виявити роль державного фонду розвитку МСБ, прискорити будівництво орієнтованої на малі і середні підприємства системи кредитних гарантій, втілити в життя "Закон про сприяння розвитку середніх і малих підприємств".