Голова "Митного контролю" заявляє про стеження

Голова громадської організації "Митний контроль" Інна Біленко заявила про те, що за нею ведеться стеження.

"З понеділка за мною почалося відкрите стеження. Невідомі особи їздили за мною усюди, поміняли 5 машин за кілька днів. Всі ці факти зафіксовані та будуть передані до правоохоронних органів", - розповіла Біленко.

Голова "Митного контролю" вважає, що причиною переслідувань є реформи, що просуває організація.

"Митний контроль" просуває реформи, які припинять корупційні схеми, що будувалися роками. Звичайно, що тим, хто має неабиякі прибутки від недосконалого митного законодавства України невигідно міняти його, тому нашу організацію намагаються залякати", - додала голова "Митного контролю".