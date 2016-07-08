"Випалювати розпеченим залізом": Кабмін відсторонив від посади корумпованого заступника міністра

Кабінет міністрів відсторонив від посади раніше затриманого за вимагання хабарів з лікарів Олександрівської лікарні в Києві заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина.

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми прийняли рішення відсторонити його від посади, що є абсолютно логічним", - сказав прем'єр.

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Він додав, що вдячний правоохоронцям з СБУ, Генпрокуратури і Національного антикорупційного бюро за те, що вони допомагають "випалювати розпеченим залізом" корупцію.

Довідка УНІАН. 8 липня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці затримали за хабарництво заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина.

За словами Луценка, Василишин отримував від 50 до 100 тисяч гривень поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні в Києві. Василишин, який до цього був керівником Олександрівської лікарні, представив колективу цієї лікарні Юрія Серняка, який обійняв посаду директора урологічного центру цієї лікарні та особисто розподіляв лікарів за операціями. За кожну з цих операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював та передавав Василишину.