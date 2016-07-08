Росіянам можуть заморозити пенсії ще на три роки

Заморожування пенсійних накопичень росіян в 2017 році, швидше за все, відбудеться. Про це голова Мінпраці РФ Максим Топілін розповів в інтерв'ю «Газете.Ru».

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«Якщо у Мінфіну знайдеться наступного року зайвих майже 400 млрд (рублів - ред.), тоді питання можна обговорювати. Адже що таке накопичувальний елемент в існуючій системі? Ви менше збираєте в пенсійний фонд тарифних відрахувань, але вам же пенсіонерам треба платити. Тому ті 6% накопичувальної, а це 390 млрд наступного року, ви повинні взяти трансфертом з бюджету. Я не чув від Мінфіну, що у них для накопичувальної пенсії знайдеться 400 млрд», – пояснив міністр.

Як зазначив Топілін, «наступного року більше грошей на соціальні програми не буде, треба оптимізуватися далі». Він зазначив, що в 2016 році завдяки мораторію на формування пенсійних накопичень уряд зекономив 342 млрд рублів.

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У свою чергу, Пенсійний фонд РФ приготувався до заморожування пенсійних накопичень на найближчі три роки, передає RNS. Як наголошується в матеріалах ПФР, «під час формування проекту бюджету ПФР на 2017-2019 роках взято за основу продовження мораторію на перерахування страхових внесків на накопичувальну пенсію на весь період».

На початку липня ЗМІ повідомили, що пенсійні накопичення росіян можуть бути заморожені до 2019 року, оскільки у проекті бюджету на найближчі три роки їх формування не передбачено. Аналогічні мораторій діяли в 2014-2016 роках. У Центробанку ще в кінці 2015 року допускали, що замороження пенсійних накопичень може продовжитися в 2017 році і далі, передає Slon.ru.

Топілін в травні 2016 року зазначав, що замороження пенсійних накопичень в 2014-2016 роках дозволило зберегти для росіян 1,5 трлн рублів.