Гройсман закликав парламент прийняти пакет економічних законів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав парламент почати роботу та прийняти пакет законів, необхідних, зокрема, для подальшого економічного розвитку.

Про це він сказав під час телезвернення в соціальній мережі Facebook.

"Блокування трибуни у такий непростий час - неприпустимо. У нас будуть дні, коли ми зможемо приймати закони. Думаю, що на цьому тижні, можливо, прийдуть до себе ті, хто блокує трибуну, і ми зможемо йти далі", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, минулого пленарного тижня роботу Верховної Ради було заблоковано кількома фракціями, мотивуючими свої дії необхідністю створення спеціальної комісії з розслідування принципів формування тарифів на комунальні послуги в Україні. Незважаючи на блокування трибуни, парламентарії змогли прийняти низку законів і рішень, які стосуються, в тому числі, формування Ради Національного банку. Однак у п'ятницю, 8 липня, трибуна була остаточно заблоковано, уряд не зміг відповісти на запитання народних депутатів у межах традиційної Години запитань до уряду, а голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив засідання, пообіцявши продовжити роботу у вівторок, 12 липня.

На поточний момент в парламенті знаходиться низка законів, у тому числі економічного характеру, прийняття яких є необхідною умовою виконання програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.