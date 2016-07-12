Венесуела вирішила націоналізувати американський завод Kimberly-Clark

Уряд Венесуели оголосив про намір взяти під контроль завод американської компанії Kimberly-Clark, яка припинила діяльність у країні.

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Міністр праці Венесуели Освальдо Віра заявив, що влада перезапускає завод, який знову почне випускати продукцію.

На думку чиновника, зупинка заводу була незаконною і порушила права приблизно тисячі працівників, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На вихідних Kimberly-Clark заявила, що вести бізнес в Венесуелі неможливо через жорстку економічну кризу. Компанія скаржиться на брак сировини і неможливість придбати тверду валюту, а також на надто високу інфляцію в країні.

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Компанія не відреагувала на заяви міністра.

Подібне вже сталося з американським виробником миючих засобів Clorox Co, який зупинив роботу в країні в 2014 році. Тоді влада також заявила, що робочі займуть завод. Однак товари, вироблені на ньому з тієї пори, не вдається знайти у продажу, пише Рейтер.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про плани Cibibank закрити рахунок Венесуели, який країна використовує для міжнародних платежів. Мадуро звинуватив американських банк у фінансовій блокаді.

У гострій кризі, яку зараз переживає країна, соціаліст Мадуро звинувачує США.

Жителі Венесуели відчувають нестачу продуктів харчування, ліків і товарів першої необхідності. Експерти пов'язують це з вкрай неефективною моделлю економіки і обвалом ціни на нафту.