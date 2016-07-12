"Прозорі офіси" з надання адмінпослуг з'являться до кінця року у п'яти містах - Мінсоцполітики

"Прозорі офіси" з надання адміністративних послуг за прикладом Вінниці з'являться до кінця року в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі та Львові, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"План створення мережі "Прозорий офіс" внесений до порядку денного уряду прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Його основна мета - реформування неефективного державного апарату та значне покращення надання послуг населенню", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що 26 травня 2016 року мери та заступники мерів 5 найбільших міст України зібралися у Вінниці для ознайомлення з працюючою там системою надання адмінпослуг.

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"Після пілотних міст перейдемо до роботи з містами обласного значення. Протягом 5-7 років плануємо завершити етап формування админцентров по якісному наданню послуг по всій Україні", - цитує Реву прес-служба

Як повідомляв УНІАН, глава Мінсоцполітики раніше заявляв, що спільно зі Світовим банком планується реалізація пілотних проектів щодо створення офісів для надання населенню послуг у сфері соціального захисту за прикладом тих, які функціонують у Вінниці. За його словами, такий розвиток мережі сучасних центрів дозволить забезпечити прийом та розгляд заяв на отримання соціальної допомоги у встановлені законодавством терміни. Зокрема, термін розгляду заяви для отримання житлових субсидій становить до 10 днів.