Харківщина стала лідером із працевлаштування безробітних

Харківська область завдяки створенню консалтингових центрів та упровадженню нових технологій стала лідером у сфері працевлаштування безробітних та за 6 місяців поточного року допомогла знайти роботу 32 тисячам, або 46% її шукачів. Про це повідомила прес-служба Харківської обласної служби зайнятості з посиланням на директора Харківського обласного центру зайнятості Володимира Міненка.

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«За чисельністю безробітних, які навчалися, брали участь у різних роботах тимчасового характеру, які були працевлаштовані на постійні робочі місця, за кількістю укомплектованих вакансій Харківська область посідає перші місця в Україні», - цитує Міненка прес-служба.

У повідомленні наголошується, що з початку 2016 року до центрів зайнятості Харкова і області звернулося 68 тисяч претендентів, з яких були працевлаштовані 32 тисячі, або 46%. Майже 16 тисяч шукачів роботи, які звернулися до районних та обласного центру зайнятості, взяли участь в оплачуваних громадських роботах, 11 тисяч пройшли професійне навчання.

Також зазначається, що упродовж останніх шести місяців послугами центрів зайнятості Харківщини скористалися 224 демобілізованих учасника АТО, з них 143 були працевлаштовані. З 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які звернулися до центрів, були працевлаштовані понад 3 тисяч.

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Порівняно з минулим роком кількість вакансій в Харківській області зросла майже на 2 тисячі, і зараз становить 45 тисяч.

У повідомленні наголошується, що висока ефективність роботи служби зайнятості в області пов'язана з упровадженням нових технологій. Для клієнтів центрів зайнятості був створений сервіс онлайн-резюме, що дозволяє отримати готове резюме на електронну пошту, відповівши на кілька запитань на сайті Харківського обласного центру зайнятості.

Щоб максимально повно представити роботодавця, умови праці, робоче місце та обладнання, створюються короткі слайд-ролики – відео-ревю вакансій. Також у центрах зайнятості проводять онлайн-співбесіди шукачів та роботодавців за допомогою Skype.

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Крім того, в області створено консалтингові центри для потенційних підприємців. До проведення тренінгів для тих, хто хоче розпочати власну справу, залучаються представники влади, фіскальних та дозвільних органів, громадських організацій, бізнес-тренери, бізнесмени.

«Протягом року роботи першого консалтингового центру консультації отримали більш як 3 тисячі осіб. Сьогодні такі послуги надаються в усіх районах області», - цитує Міненка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за сприяння Державної служби зайнятості у 2015 році 15,4 тис. безробітних стали підприємцями, отримавши консультації та одноразову виплату допомоги по безробіттю.

У Державній службі зайнятості наголошвують, що серед наявних вакансій на ринку праці в Україні служба за контрактом в Збройних силах України є однією з самих високооплачуваних і конкурентоспроможних професій. Станом на 31 березня поточного року в центрах зайнятості відкрилося 346 офісів для укладення відповідних контрактів, ще 38 офісів планується відкрити найближчим часом. З початку 2016 року 14 тисяч осіб виявили бажання служити в українській армії, з них 13 тисяч вже прийняті на контракт.