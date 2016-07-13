Гройсман наполягає на запуск Нацагентства з подолання корупції та системи електронного декларування

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає єдино правильним слідувати плану і запустити в роботу Національного агентства з подолання корупції та системи електронного декларування майна та доходів чиновників 15 серпня.

Як повідомляє прес-служба уряду, про це він сказав в ході наради в Кабінеті міністрів.

"Для нас принципово важливим є початок роботи Національного агентства з подолання корупції, - цитує Гройсмана прес-служба. - 15 серпня було визначено датою запуску електронного декларування доходів осіб, уповноважених виконувати державні функції або функції місцевого самоврядування. Необхідно вжити всі заходи для запуску системи".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні 2015 року в рамках виконання умов для отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом створив Національне агентство з питань запобігання корупції, яке повинно займатися перевіркою майнових декларацій чиновників.

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Запуск системи електронного декларування обумовлений прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2016 році".

Раніше керівник проекту "Прозорість та добропорядність публічного сектору" Програми розвитку ООН в Україні Іван Пресняков в інтерв'ю журналістам зазначав, що нова система електронного декларування майна державних службовців, яка запрацює з 15 серпня цього року, зобов'язує чиновників декларувати готівку на суму від 60 тисяч гривень. За словами Преснякова, коли система пропрацює декілька років, невідповідно розкішний спосіб життя "все важче буде пояснювати заощадженнями, нажитими колись, і тещиними подарунками".