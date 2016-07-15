Держслужба зайнятості за півроку працевлаштувала 387 тисяч осіб

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на голову Держслужби зайнятості Сергія Кравченка.

«Загалом за шість місяців 2016 року послуги Державної служби зайнятості отримували 868,7 тис. зареєстрованих безробітних. Окрім пошуку роботи, це профорієнтаційні послуги, допомога у відкритті власної справи, навчання і перенавчання на затребувані спеціальності тощо», - цитує Кравченка прес-служба.

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Згідно з повідомленням, з 387 тис. працевлаштованих громадян 60 тис. належали до соціально вразливих категорій населення: люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, учасники АТО.

«У рамках модернізації роботи служби ми ввели новий регламент роботи центрів зайнятості. Завдяки цьому нам вдалося майже удвічі скоротити розрив між попитом і пропозицією на робочу силу, який на початок року був рекордним для України – 19 осіб на 1 робоче місце», – цитує Кравченка прес-служба.

У повідомленні зазначається, що станом на 1 липня ситуація на ринку праці стабілізується. Найбільша конкуренція зберігається серед вищих державних службовців, керівників і менеджерів – тут на одне вільне робоче місце претендує до 23 осіб. Найлегше знайти роботу кваліфікованим робітникам з інструментом – конкурс на такі посади в середньому по Україні становить лише чотири людини на місце.

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Прес-служба також зазначила, що за 6 місяців поточного року 132,2 тис. безробітних взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Професійне навчання на актуальні професії пройшли 104 тис. безробітних. Серед них 23,8 тис. навчалися в центрах профтехосвіти державної служби зайнятості. Найчастіше безробітні навчаються на перукаря, кухаря, електрогазозварника, тракториста-машиніста, водія, продавця і швачку.

Крім того, за півроку 3,3 тис. громадян відкрили власну справу за рахунок отримання одноразової виплати допомоги з безробіття. Найчастіше люди відкривають власну справу у сфері торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, сільського, лісового та рибного господарства, а також професійної, наукової і технічної діяльності.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного соціального внеску працевлаштовано 6,4 тис. безробітних.

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Станом на 1 липня 2016 року кількість безробітних становила 388,9 тис. осіб, з яких 314,2 тис. осіб отримували допомогу з безробіття.

Як повідомляв УНІАН, за сприяння Державної служби зайнятості 15,4 тис. безробітних стали підприємцями в 2015 році, отримавши консультації та одноразову виплату допомоги по безробіттю.

За даними Держслужби зайнятості, серед наявних вакансій на ринку праці в Україні служба за контрактом у Збройних силах України є однією з найбільш високооплачуваних і конкурентоспроможних професій.