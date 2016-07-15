Україна розраховує на допомогу США у створенні Офісу супроводу інвестицій - Гройсман

Україна розраховує на консультаційну допомогу уряду США у створенні Офісу супроводу інвестицій, який має почати роботу при Кабінеті міністрів найближчим часом.

Як повідомили в прес-службі Кабміну, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі із заступником міністра торгівлі США Брюсом Ендрюсом.

"Ваш досвід надзвичайно важливий, а готовність допомагати нам - прискорить процес створення такого офісу", - цитує прес-служба Гройсмана. У свою чергу заступник міністра торгівлі США зазначив, що американський уряд готовий надати необхідну підтримку і допомогу шляхом обміну інформацією з аналогічної американської структурою - агентством Select USA.

В ході переговорів Гройсман та Ендрюс також обговорили низку інших питань, що стосуються розширення торговельного та економічного співробітництва та роботи американського бізнесу в Україні. Гройсман запевнив, що планує на регулярній основі проводити зустрічі з представниками ділових кіл, у тому числі Американської торгової палати в Україні, а також посилити співпрацю з бізнес-омбудсменом у вирішенні проблем підприємців.

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"Нам важливо, щоб компанії були успішними. Ми будемо робити все, щоб їм було комфортно (працювати в Україні - УНІАН)", - сказав Гройсман, додавши, що вирішити поставлену задачу можна шляхом оперативної реакції на запити бізнесу і шляхом інституційних змін ділового клімату в Україні.

"Уряд розуміє необхідність прийняття змін до податкового законодавства в частині адміністрування, прозорості обліку, автоматичного відшкодування ПДВ, мінімізації зловживань контролюючих органів", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Гройсман здійснив візит до США, де провів ряд зустрічей з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер. В ході переговорів сторони проаналізували глибину двосторонніх торговельно-економічних відносин і домовилися про подальшу співпрацю. США має статус стратегічного партнера України, входить до десятки найбільших торговельних партнерів нашої країни, однак не займає лідируючих позицій в ній.