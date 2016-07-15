Кабмін хоче реформувати Держслужбу зайнятості

Кабінет міністрів у вересні поточного року має намір внести до Верховної Ради законопроекти щодо реформування Державної служби зайнятості, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.

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«Має бути чіткий графік роботи над нормативною базою, яку потрібно внести на розгляд парламенту вже на початку вересня», - цитує Розенка прес-служба.

Віце-прем'єр зазначив, що мають змінитися функціонал і акценти у роботі держслужби. «Служба має перетворитися з набору чиновників і бюрократів в ефективну і мобільну структуру, яка не буде касою з надання допомоги безробітним, а стане ефективним гравцем на ринку праці», - сказав Розенко.

У повідомленні наголошується, що результатом реформи служби зайнятості Розенко бачить формування нових відносин на ринку праці. Зокрема, Державна служба зайнятості має більш активно залучати громадян до громадських робіт у період пошуку роботи, більш масштабно запроваджувати перенавчання і перекваліфікацію безробітних, а також профорієнтацію молоді.

Також, за словами Розенка, роботодавці мають побачити у Службі зайнятості надійного партнера, який гарантує підбір кваліфікованих кадрів.

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Як повідомляв УНІАН, Державна служба зайнятості у січні-червні 2016 року допомогла отримати роботу 387,4 тис. осіб. Усього за шість місяців 2016 року послуги Державної служби зайнятості отримували 868,7 тис. зареєстрованих безробітних. Крім пошуку роботи, це профорієнтаційні послуги, допомога у відкритті власної справи, навчання і перенавчання на затребувані спеціальності тощо.

За даними Держслужби зайнятості, ситуація на ринку праці України стабілізується. Станом на 1 липня найбільша конкуренція зберігається серед вищих державних службовців, керівників і менеджерів - тут на одне вільне робоче місце претендує до 23 осіб. Найлегше знайти роботу кваліфікованим робітникам з інструментом - конкурс на такі посади в середньому по Україні становить лише 4 людини на місце.

За 6 місяців поточного року 132,2 тис. безробітних взяли участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру. Професійне навчання на актуальні професії пройшли 104 тис. безробітних. Серед них 23,8 тис. навчалися у центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості. Найчастіше безробітні навчаються на перукаря, кухаря, електрогазозварника, тракториста-машиніста, водія, продавця і швачку.