Греція введе туристичний податок: €4 за ніч заплатять іноземці в готелях "5 зірок"

Греція введе туристичний податок від €0,25 до €4 за ніч залежно від категорії розміщення з 1 січня 2018 року, повідомляє RNS з посиланням на Асоціацію туроператорів (АТОР).

Читайте такожESM перерахував Греції транш в 7,5 мільярда євро

Податок буде стягуватися як із самостійних, так і з організованих мандрівників, незалежно від сезону. Найвищий податок — €4 за ніч — заплатять туристи, що зупинилися в готелі категорії «5 зірок», €3 за ніч — ті, хто зупиниться в чотиризірковому готелі, €1,5 — за тризірковий готель.

Не менше €1 заплатять туристи, які знімуть для відпочинку чотирикімнатні апартаменти або квартиру, €0,5 за ніч — при розміщенні в трикімнатних апартаментах або в готелях з однією або двома зірками і €0,25 — за проживання в одній або двох мебльованих кімнатах в апартаментах.

Греція ввела туристичний податок у рамках пакету заходів жорсткої економії, який уряд цієї країни прийняв у травні 2016 року.