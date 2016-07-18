За червень безробітних українців поменшало майже на 28 тисяч осіб

Кількість безробітних в Україні в червні 2016 року зменшилася порівняно з травнем на 6,6%, в абсолютних цифрах - на 27,5 тисячі осіб, до 388,9 тисячі, повідомила Державна служба статистики.

Кількість зареєстрованих безробітних склало в червні 1,5% населення працездатного віку, що на 0,1 в.п. менше показника за травень поточного року.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилося на 19 тисяч осіб – до 314,2 тисячі. При цьому середній розмір допомоги у червні 1547 гривень проти 1498 гривень місяцем раніше. Отримали роботу в червні 7,3% зареєстрованих безробітних проти 7,6% місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце в червні становив більше 9 осіб, що приблизно відповідає травневим показникам.

Дані наводяться без урахування АР Крим та зони проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, за даними Держстату, на кінець 2015 року склав 490,8 тисячі осіб, а на кінець 2014 року - 512,2 тис. осіб, що в обох випадках відповідало 1,9% населення працездатного віку.

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, у 2015 році знизився до 9,1% у порівнянні з 9,7% за підсумками 2014 року. Разом з тим даний показник зріс в першому кварталі 2016 року до 9,9%, або 1,77 мільйона чоловік.

Як зазначається в оприлюдненій у квітні 2016 року консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рівень безробіття в Україні в 2016 році прогнозується на рівні 9,2% за методологією МОП.