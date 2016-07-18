МВФ пророкує Венесуелі інфляцію в 1600%

Інфляція у Венесуелі за підсумками 2016 року становитиме 480%, у 2017 році темпи інфляції в країні прискоряться до 1640%, повідомляє MarketWatch з посиланням на матеріали Міжнародного валютного фонду.

Читайте такожТисячі венесуельців перетнули кордон з Колумбією, щоб купити продукти і ліки

Раніше контроль за продовольчими запасами в країні було передано військовим, передає RNS.

Венесуела припинила співпрацю з МВФ 10 років тому.

«Стосунки Венесуели з фондом не змінювалися. Влада Венесуели не зв'язувалися з нами», — заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс.

Як повідомляв УНІАН, Венесуела переживає важку економічну кризу, яка характеризується тризначною інфляцією, нестачею продуктів і ліків, постійними відключеннями води і електрики.

Експерти пов'язують це з вкрай неефективною моделлю економіки і обвалом ціни на нафту. Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив у країні надзвичайний економічний стан.