Туреччина заморозила роботу банку соратників Гюлена, якого влада вважає ідеологом перевороту

Турецький Фонд страхування вкладів у понеділок, 18 липня, заявив про призупинення діяльності банку Bank Asya, повідомляє Reuters. Діяльність Bank Asya припинена після того, як тендер на продаж банку не залучив жодного пропозиції.

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Bank Asya був заснований послідовниками ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, що проживає в США, якого влада Туреччини називає натхненником спроби військового перевороту в країні. Як зазначає Reuters, Bank Asya — одна з більш ніж 20 організацій у Туреччині, пов'язаних з Гюленом, серед яких — низка опозиційних медіа.

Bank Asya був заснований в 1996 році, його центральний офіс розташований в Стамбулі. У травні минулого року Bank Asya було взято під державний контроль, пише РБК.

У березні цього року влада Туреччини повідомила, що Bank Asya буде ліквідовано, у разі, якщо для нього не знайдуть покупця або не об'єднають з іншою кредитною організацією. Як зазначає Bloomberg, дії регулятора щодо Bank Asya почалися минулого року після корупційного скандалу з участю ряду турецьких міністрів, який президент Реджеп Ердоган розцінив як спробу державного перевороту з боку Гюлена і його прихильників.

У ніч на 16 липня група турецьких військових зробила спробу здійснити переворот в країні, однак на наступний день владі вдалося взяти ситуацію під контроль і вона оголосили про те, що спроба перевороту у заколотників провалилася.

Влада Туреччини звинуватила в організації спроби перевороту Гюлена, який проживає в США. Ердоган виступив із заявою, в якій закликав президента США Барака Обаму видати Туреччини Гюлена. Сам ісламський проповідник засудив спробу перевороту і заявив, що не причетний до нього.