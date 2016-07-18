Україна та Ізраїль через тиждень проведуть третій раунд переговорів про створення ЗВТ

Україна і Ізраїль через тиждень проведуть третій раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

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«Провели чергову зустріч з послом держави Ізраїль Еліавом Белоцерковскі. Говорили здебільшого про те, які конкретні кроки ми можемо зробити вже зараз, щоб збільшити взаємну торгівлю. Через тиждень черговий третій раунд переговорів з Ізраїлем про зону вільної торгівлі, тому готуємося. ЗВТ забагато не буває», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року Україна відновила переговори з Ізраїлем про створення зони вільної торгівлі. Розгляд питання про підписання договору про ЗВТ між Україною і Ізраїлем було відкладено влітку 2013 року.

Наприкінці грудня минулого року президент України Петро Порошенко заявив, що Україна і Ізраїль домовились ввести зону вільної торгівлі в першій половині 2016 року.