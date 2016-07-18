Туреччина після спроби перевороту відсторонила від роботи 1,5 тисячі співробітників Мінфіну

Міністерство фінансів Туреччини відсторонило від роботи 1,5 тис. співробітників через можливий зв'язок із опозиційним ісламським проповідником Фетхуллахом Гюлен, передає Reuters з посиланням на представника відомства.

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За даними джерела, були відсторонені від роботи співробітники різних підрозділів по всій Туреччині.

Раніше повідомлялося, що робота банку Гюлена в Туреччині заморожена.

Група всередині ЗС Туреччини спробувала здійснити військовий переворот в ніч на 16 липня. У Стамбулі і Анкарі літали вертольоти і літаки, також були закриті два мости через Босфор в Стамбулі, передає Gazeta.ru.

Після звернення президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана до народу його прихильники вийшли на вулиці і перешкоджали проходу військових, заважали проїзду танків.

Вранці 16 липня військові почали здаватися поліцейським, також пройшли масові затримання вищих посадових осіб збройних сил, яких звинувачують в участі в перевороті.