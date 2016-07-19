Кабмін відсторонив від посади затриманого на хабарі заступника голови Держслужби праці

Кабінет міністрів відсторонив від обійманої посади раніше спійманого на хабарі першого заступника голови Державної служби України з питань праці (Держпраці) Михайла Бардонова.

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Про це йдеться у розпорядженні уряду від 18 липня, оприлюдненому сьогодні, 19 липня, у газеті «Урядовий кур'єр».

Раніше повідомлялося, що 16 липня у СБУ заявили про затримання Бардонова за отримання хабара у розмірі 100 тис. грн. Крім того, під час обшуку в його квартирі вилучили ще 153 тис. дол., 6 коштовних годинників та інші цінні речі.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Держпраці, Бардонов обіймав цю посаду з січня поточного року. До цього з 2014-го до 2016 року він працював заступником начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Києві та Київській області.

Довідка УНІАН. Державна служба України з питань праці була створена відповідно до постанови Кабінету міністрів від 10 вересня 2014 року шляхом злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці, а також передачі Держсанепідслужби функцій з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників.

23 січня 2015 року керівником служби було призначено Романа Чернегу, який обіймає цю посаду до цього дня.