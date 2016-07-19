ООН: глобальне потепління може коштувати світовій економіці $2 трильйони до 2030 року

Світова економіка може втратити більше двох трильйонів доларів до 2030 року на зниженні продуктивності праці з-за глобального потепління, повідомляє Прайм з посиланням на дослідження ООН, опубліковане у вівторок.

"В деяких частинах світу стане неможливо працювати через високі температури. Падіння ВВП очікується в 43 країнах світу, перш за все, в азіатському регіоні – в Індонезії, Малайзії, Китаї, Індії та Бангладеш", - повідомляють експерти ООН.

Зазначається, що, наприклад, в Індонезії та Таїланді ВВП 2030 року може знизитися на 6%, в Індії – на 3,2%, а в Китаї – на 0,8%.

Читайте такожЧерез 15 років зміна клімату буде щорічно забирати 250 тисяч життів - ВООЗ

"Зміни клімату призводять до того, що найспекотніші сезони стають довшими, а температури протягом цих сезонів ростуть ще вище, повідомив директор міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища в Новій Зеландії Торд Кьельстрем (Tord Kjellstrom). У зв'язку з цим, за його словами, підвищується і потреба у відпочинку працівників", - зазначає видання.

Кьельстрем попередив, що працівники, зайняті важкою працею, сільським господарством, виробництвом, найбільш схильні до ризику впливу дуже високих температур. Він закликав країни світу вжити "рішучих дій" для того, щоб впоратися з глобальним потеплінням.

У квітні поточного року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку було підписано Паризьку угоду по боротьбі з глобальною зміною клімату. Підписи під документом в цілому поставили 175 країн.