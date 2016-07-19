Мінрегіон створить Проектний офіс для просування децентралізації

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

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«Проектний офіс повинен стати комунікаційним центром, який об'єднає горизонтальні комунікації між міністерствами і відомствами, які відповідальні за різні сектори реформи децентралізації, та вертикальні комунікації з місцевим самоврядуванням і регіонами», - цитує Зубка прес-служба.

Згідно з повідомленням, діяльність офісу охоплюватиме 12 секторів, це: освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, адміністративно-територіальний устрій, місцеві бюджети, соціально-економічний розвиток, навколишнє середовище та використання природних ресурсів, Центри надання адміністративних послуг, земельні відносини, містобудування та архітектура, інфраструктура (транспорт, зв'язок, дороги, культура ЖКГ.

«Ці напрями повинні реформуватися на центральному рівні (на рівні міністерств) відповідно до ключової реформи децентралізації. Очевидно, що це має відбуватися у зв'язці з Проектним офісом секторальної децентралізації. А далі - всі ухвалені рішення максимально швидко будуть імплементуватися на регіональному рівні. Тоді реформа просуватиметься значно швидше і матиме максимальний практичний ефект», - зазначив віце-прем'єр.

За його словами, 762 громади в Україні вже ініціювали об'єднання, 100 майбутніх громад отримали позитивний висновок облдержадміністрацій, а 31 громада чекає від Центральної виборчої комісії призначення перших виборів у цьому році.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 2015 року в Україні було створено 159 об'єднаних територіальних громад, в яких 25 жовтня минулого року відбулися перші місцеві вибори.

Процес децентралізації влади, що передбачає передачу на місця адміністративних функцій, а також функцій з адміністрування та акумулювання податкових відрахувань, розпочався в Україні в 2015 році. Метою реформи є надання регіонам більшої фінансової незалежності, а також можливостей використання регіональних ресурсів, включаючи грошові, на свій розсуд.

За інформацією Мінрегіону, надходження до місцевих бюджетів без урахування трансфертів у січні-червні цього року зросли на 48,5% порівняно з аналогічним періодом 2015 року і становили 65 млрд грн.