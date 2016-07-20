Росія через кризу уріже витрати на підготовку до Чемпіонату світу з футболу

У федеральному бюджеті Росії на 2017 рік на підготовку ЧС-2018, який пройде в Росії, не знайшлося 15 млрд руб. (понад 238 млн дол. – ред.). Це випливає з матеріалів Мінспорту до наради, пише «Газета.Ru».

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На бюджетній нараді у прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва в середу, 20 липня, обговорять витрати федерального бюджету на 2017-2019 роки на спорт, зв'язок і науку.

У матеріалах Мінспорту РФ зазначено, що у витратах федерального бюджету 2017 року не знайшлося 15 млрд руб. на підготовку Чемпіонату світу з футболу в 2018 році. Відзначається, що зменшити фінансування запропонував Мінфін.

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На будівництві стадіонів пропонується заощадити майже 3 млрд руб. Наприклад, фінансування будівництва стадіону в Калінінграді може недорахуватися 830,4 млн руб. наступного року.

Згідно з федеральним бюджетом, загальна вартість ЧС-2018 становить 166,8 млрд руб. у 2013-2018 роках. При цьому пік фінансування повинен припасти на 2017 рік (на заходи до вирахувань заплановано було 63 млрд руб.).

Раніше президент РФ Володимир Путін доручив уряду та місцевій владі щомісяця доповідати йому про заходи щодо усунення відставань під час будівництва спортивних об'єктів до ЧС-2018.