США мають намір виділити Україні $14 мільйонів для просування системи Prozorro

Американське агентство з розвитку USAID має намір виділити уряду України 14 мільйонів доларів для просування в країні електронного управління, зокрема системи електронних державних закупівель Prozorro.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови місії Посольства США в Україні Джордж Кент.

"Восени поточного року USAID почне нову програму, яка називається "Прозорість та відповідальність у державному управлінні та послуги" (TAPAS). Ця програма з бюджетом 14 мільйонів доларів надасть підтримку поліпшення електронного управління в уряді України", - сказав Кент.

За його словами, США хочуть розширити підтримку електронного державного управління і інших ініціатив у сфері збільшення прозорості держуправління в Україні. Кошти за цією програмою будуть спрямовані на розвиток технологій, проведення тренінгів та просування системи Prozorro на національному рівні.

Кент також зазначив, що система електронних держзакупівель Prozorro може бути корисною для інших країн у східній Європі.

"Після впровадження в минулому році система Prozorro довела свою ефективність у боротьбі з корупцією у державних закупівлях. За участю громадянського суспільства та бізнесу Prozorro може стати справжньою віхою у антикорупційної реформи не тільки тут, але в цілому в регіоні східної Європи", - сказав Кент.

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Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов під час брифінгу зазначив, що система Prozorro, яку сьогодні в Україні використовують лише міністерства і великі держкомпанії, з 1 серпня стане обов'язковою для всіх держорганів. За його словами, це може істотно збільшити масштаби економії бюджетних коштів.

"Множачи відсотки (одержуваної зараз економії з держзакупівель - УНІАН) на суми проведених закупівель, можна зрозуміти, що Prozorro переходить з економії десятків та сотень мільйонів на економію мільярдів і, сподіваюся, що з наступного року десятків мільярдів для українських платників податків", - сказав Нефьодов.

Він повідомив, що з часу офіційного запуску Prozorro 1 квітня поточного року і по 20 липня в системі було оголошено майже 61 тисячу процедур закупівель. Понад 56 тисяч процедур стосувалися допороговых закупівель (вартістю до 200 тисяч гривень) на загальну суму 7,5 мільярда гривень. Також було оголошено більше 4 тисяч відкритих торгів (коли закуповується певний товар) на суму 12,4 мільярда гривень і більше 500 переговорних процедур (коли проводиться закупівля послуг або нестандартизованого товару) на суму 14,3 мільярда гривень. При цьому економія коштів у вже відбулися закупівлі склала майже 16%.

Великим досягненням Нефьодов назвав використання системи для допороговых закупівель. "Допороговые закупівлі – це те, що до запуску Prozorro не те що не мониторилось, але навіть і статистики жодної з них не було", - зазначив Нефьодов.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2015 року прийняла закон, що встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній, а з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.

Економія бюджетних коштів завдяки системі електронних державних закупівель Prozorro в травні 2016 року склала 217 мільйонів гривень при 16,4 тисячі проведених тендерів. Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень до 2017 року - 50 мільярдів гривень.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.