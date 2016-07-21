Гройсман побачив "початок кінця корупції" в Україні

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман називає затримання високопосадовців «початком кінця корупції в Україні».

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Про це, як повідомляє Урядовий портал, він заявив на семінарі для регіональних ЗМІ з питань енергоефективності та тарифної політики уряду.

За словами Гройсмана, формування антикорупційного законодавства, початок роботи органів боротьби з корупцією та перші затримання українських високопосадовців забезпечили незворотність на шляху подолання корупції в Україні. "Бачите зараз затримання і все інше? Я вам точно можу сказати, можете записати мої слова, це початок кінця корупції в Україні", - запевнив прем’єр.

Він нагадав, що минулого року парламент ухвалив увесь законодавчий пакет, необхідний для боротьби з корупцією. "Скільки триватиме ця боротьба, я не можу сказати. Можливо, рік, можливо, два, але те, що вона розпочалася, саме зараз, у ці місяці, це є абсолютно очевидно", - наголосив Гройсман.