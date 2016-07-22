Трамп обіцяє американцям нову торговельну політику і зниження податків

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп пообіцяв американцям "нову і справедливу" торговельну політику, захист робочих місць і торгові війни з країнами, які "махлюють". Він також пообіцяв індивідуальні торгові угоди замість колективних, передає Прайм.

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"У мене інший (ніж у Гілларі Клінтон - ред.) погляд на майбутнє наших працівників. Він починається з нової, справедливої торговельної політики, яка захищає наші робочі місця і бореться з країнами, що махлюють", - заявив Трамп. "Я перетворю погані торгові угоди хороші", - пообіцяв він.

За словами Трампа, Клінтон підтримала невдалий договір про вільну торгівлю в Північній Америці (NAFTA) і Транстихоокеанське торговельне партнерство, яке "знищить виробництво" і "змусить Америку підкорятися рішенням іноземних урядів".

"Я обіцяю ніколи не підписувати угоди, які шкодять нашим працівникам. Замість цього я буду укладати індивідуальні угоди з індивідуальними країнами", - заявив Трамп.

"Ми більше ніколи не будемо укладати ці величезні угоди з багатьма країнами, на тисячі сторінок, які жодна не читає і не розуміє", - сказав Трамп. Він також пообіцяв боротися з торговими порушеннями інших країн, в тому числі через використання податків і тарифів.

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Також Трамп пообіцяв скоротити податки і зняти обмеження на виробництво енергоресурсів.

"Наступне на черзі - реформа податкових законів, регулювання і правил енергетики. Хілларі Клінтон планує масштабне підвищення податків. Я запропонував найбільше скорочення податків", - сказав Трамп.

"Америка - одна з країн з найбільш високими податками в світі. Скорочення податків призведе до того, що нові компанії та робочі місця негайно повернуться в нашу країну. Після цього ми розберемося з питанням регулювання, яке вбиває робочі місця, як ніщо інше. Надмірне регулювання коштує нашій країні до 2 трильйонів в рік, і ми з ним покінчимо дуже швидко. Ми знімемо обмеження на виробництво американської енергії. Це дасть до 20 трильйонів доларів у вигляді нової економічної активності та створення робочих місць за чотири десятиліття", - сказав Трамп.

Нагадаємо, мільярдер Дональд Трамп офіційно погодився стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії.