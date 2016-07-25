Влада Росії очікує посилення відтоку капіталу з країни

Заступник міністра фінансів Росії Максим Орєшкін вважає, що в другому півріччі 2016 року відтік капіталу з Росії відновить зростання, повідомляє РИА Новости. За його словами, це зумовлено графіком інтенсивнішого погашення зовнішніх боргів.

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"Швидше, ми очікуємо, що в другому півріччі (відтік капіталу з РФ — ред.) буде трохи більшим. Це пов'язано з важливішим графіком зовнішнього боргу порівняно з першим півріччям. Але якихось серйозних змін не бачимо", — сказав Орєшкін.

Він зазначив, що у червні поточного року відзначався невеликий приплив капіталу, однак він мав технічний характер, пов'язаний із нарахуванням дивідендів.

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Раніше міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв заявив, що чистий відтік капіталу з РФ в 2016 році може бути істотно нижче за прогнозовані 35 мільярдів доларів, а може і взагалі припинитися.

За даними ЦБ в першому півріччі поточного року відтік капіталу з РФ зменшився майже в 5 разів в річному вираженні і становив 10,5 мільярда доларів.

Чистий відтік капіталу з РФ у 2015 році, як раніше повідомляв ЦБ, скоротився в 2,7 раза — до 56,9 мільярда доларів зі 153 мільярдів доларів за 2014 рік.