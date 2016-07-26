Працівники Shell вперше за 10 років проведуть добовий страйк проти скорочення зарплат

Співробітники англо-голландської нафтогазової компанії Royal Dutch Shell на семи платформах в Північному морі біля узбережжя Великобританії у вівторок, вперше за 10 років, проведуть 24-годинний страйк проти скорочення заробітних плат і посилення робочого графіка.

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Раніше профспілки Unite і RMT повідомили, що страйк, в якій мають намір взяти участь близько 400 співробітників, стане першим у серії наступних тригодинних зупинок роботи на платформах нафтогазових родовищ Brent і Central. Очікується, що страйк серйозно порушить функціонування платформ, повідомляє РИА Новости.

Протестну акцію проводитимуть співробітники компанії Wood Group, яка відповідає за підтримання технічного обладнання, тому зупинка роботи навряд чи відіб'ється на показниках видобутку нафти і газу, вважають експерти.

Компанія Wood Group раніше заявляла, що продовжує взаємодіяти з працівниками та профспілками, щоб досягти угоди, що влаштовує страйкарів. Компанія Shell також висловила надію, що Wood Group і її співробітники домовляться.