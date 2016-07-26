Viasat виходить зі складу Асоціації "Телекомунікаційна палата України"
У компанії заявляють, що останнім часом діяльність Асоціації, деякі публічні заяви її керівників свідчать про лобіювання інтересів окремих гравців на ринку платного телебачення.
Український провайдер супутникового телебачення Viasat повідомив про вихід зі складу Асоціації «Телекомунікаційна палата України».
Прес-служба провайдера зазначає, що вступ компанії до Асоціації був продиктований прихильністю до декларованих нею принципів, а саме: «сприяння розвитку в Україні сфери телекомунікацій, програмних послуг, виробництва обладнання та представництва і захисту загальних інтересів своїх членів».
У компанії додають, що всіляко підтримують прагнення до впровадження європейської практики, зокрема, технологічної конвергентності, боротьби з піратством, єдиних умов на ринку для всіх провайдерів, а також зміцнення інформаційної безпеки країни.
«На жаль, останнім часом діяльність Асоціації, деякі публічні заяви її керівників свідчать про лобіювання інтересів окремих гравців на ринку платного телебачення (зокрема в питанні, що стосується законопроекту № 3504 про внесення змін до закону «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій в складі універсальної програмної послуги (УПП), а не галузі в цілому, що прямо суперечить нашим поглядам та бізнес пріоритетам. Позиція, яку наразі підтримує Асоціація, може завдати шкоди нашим інтересам та відносинам нашої компанії з іншими суб’єктами ринку», - зазначають у компанії.
Viasat відкритий до співробітництва з профільними асоціаціями, іншими учасниками ринку телебачення та телекоммунікацій та громадськими організаціями, додають у прес-службі.
«Наше співробітництво з Асоціацією та її учасниками надалі відбуватимуться в форматі поза формального членства в Асоціації. Маємо надію, що позиція Асоціації згодом зміниться таким чином, щоб надавати рівну міру підтримки всім її учасникам», - завили у Viasat.