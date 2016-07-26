Viasat виходить зі складу Асоціації "Телекомунікаційна палата України"

Український провайдер супутникового телебачення Viasat повідомив про вихід зі складу Асоціації «Телекомунікаційна палата України».

Прес-служба провайдера зазначає, що вступ компанії до Асоціації був продиктований прихильністю до декларованих нею принципів, а саме: «сприяння розвитку в Україні сфери телекомунікацій, програмних послуг, виробництва обладнання та представництва і захисту загальних інтересів своїх членів».

У компанії додають, що всіляко підтримують прагнення до впровадження європейської практики, зокрема, технологічної конвергентності, боротьби з піратством, єдиних умов на ринку для всіх провайдерів, а також зміцнення інформаційної безпеки країни.

«На жаль, останнім часом діяльність Асоціації, деякі публічні заяви її керівників свідчать про лобіювання інтересів окремих гравців на ринку платного телебачення (зокрема в питанні, що стосується законопроекту № 3504 про внесення змін до закону «Про телебачення і радіомовлення» щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій в складі універсальної програмної послуги (УПП), а не галузі в цілому, що прямо суперечить нашим поглядам та бізнес пріоритетам. Позиція, яку наразі підтримує Асоціація, може завдати шкоди нашим інтересам та відносинам нашої компанії з іншими суб’єктами ринку», - зазначають у компанії.

Viasat відкритий до співробітництва з профільними асоціаціями, іншими учасниками ринку телебачення та телекоммунікацій та громадськими організаціями, додають у прес-службі.

«Наше співробітництво з Асоціацією та її учасниками надалі відбуватимуться в форматі поза формального членства в Асоціації. Маємо надію, що позиція Асоціації згодом зміниться таким чином, щоб надавати рівну міру підтримки всім її учасникам», - завили у Viasat.