У Брюсселі назвали суму збитку від березневих терактів

Бельгійське міністерство економіки назвало суму збитків від березневої серії терактів. Відзначається, що мова йде про першому аналізі економічних наслідків з часу атак в Парижі в листопаді 2015 року, повідомляє Росбалт.

"За словами віце-прем'єра і міністра економіки Кріса Петерса, збиток склав близько 1 мільярда євро, або 0,1% ВВП", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками економістів, в Брюсселі в першому кварталі року було зафіксовано зниження торгового обороту на 122,5 мільйона, у Фландрії не дорахувалися 33 мільйонів, у Валлонії - 20 мільйонів євро.

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Податкові збори знизилися після терактів на 760 мільйонів євро.

Влада вжила різних заходів, щоб допомогти підприємствам, запевнив Пітерс.

22 березня в міжнародному аеропорту Брюсселя прогриміли два вибухи, третій відбувся трохи пізніше у вагоні метро на станції "Мальбек". В результаті терактів загинуло понад 30 осіб, поранено було в 10 разів більше. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".