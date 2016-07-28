Росія через кризу уріже витрати на космос

Мінфін Росії поінформував керівництво держкорпорації «Роскосмос» про плановане зниження фінансування основних програм космічної діяльності Росії в 2017-2019 роках.

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Як пише газета «Известия», усереднений рівень зниження держфінансування становить 15%, а найбільш «постраждалою» програмою стала ФЦП «ГЛОНАСС» — фінансування за цим напрямком знижується на 30%.

Граничні обсяги бюджетних асигнувань за держпрограмами на 2017 рік та планові періоди 2018 і 2019 років були доведені до «Роскосмосу» (і інших розпорядників коштів бюджету) листом першого заступника міністра фінансів Тетяни Нестеренко від 21 липня.

У листі наводяться такі цифри: на реалізацію Федеральної космічної програми Росії на 2016-2025 роки (ФКП-25) в 2017 році виділяється 98,3 мільярда рублів, в 2018 році - 95,2 мільярда рублів, в 2019-м - 93,1 млрд рублів.

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Актуальна на сьогоднішній день версія ФКП-25 передбачає виділення 104,5 мільярда рублів в 2017 році, стільки ж - в 2018 році (Мінфін РФ минулого року наполіг на заморожуванні витрат на рівні 2016 року, тому цифри однакові) і 117,6 мільярда рублів - в 2019 році.

На реалізацію федеральної цільової програми «Підтримка, розвиток і використання системи ГЛОНАСС на 2012-2020 роки» в 2017 році Мінфін готовий виділити 26,7 млрд рублів, в 2018 році - 29,43 млрд руб, в 2019-м - 24,8 млрд рублів.

У поточній версії ФЦП «ГЛОНАСС» на 2017 рік заплановано виділення 38,2 млрд рублів, на 2018 рік - 41,8 млрд, на 2019 й - 36,5 млрд рублів.

Настільки радикальне зниження фінансування ФЦП «ГЛОНАСС» матиме відчутні наслідки. Тому що вимушене імпортозаміщення у сфері створення навігаційних космічних апаратів дуже дорого обходиться виробнику, пише газета.