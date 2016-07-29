Microsoft скоротить майже 3 тисячі співробітників - ЗМІ

Компанія Microsoft збільшила вдвічі кількість працівників, які будуть скорочені, і звільнить 2 850 осіб, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Ці звільнення називають частиною плану генерального директора компанії Сатьї Наделла з перегляду амбіцій компанії з розвитку телефонного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в травні Microsoft оголосила про звільнення 1 850 співробітників, головним чином пов'язаних з виробництвом і продажем смартфонів. Таким чином, план звільнення співробітників збільшився більш ніж вдвічі.

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"Ці дії Microsoft пов'язують зі спробою скоротити збитки від покупки телефонного бізнесу Nokia за 9,4 мільярда доларів 2014 року. Телефони з операційною системою (ОС) Windows займають менше 1% світового ринку смартфонів в першій чверті 2016 року порівняно з 84%, які контролюють телефони з ОС Andorid і 15% з ОС від Apple", - підкреслює видання.

Це вже не перше скорочення працівників телефонного бізнесу для Microsoft. Так, в липні 2015 року Microsoft скоротила 7 800 робочих місць. Вони торкнулися підрозділів, які займаються виробництвом мобільних телефонів.