Уряд РФ вирішив заощадити на розвитку науки: 10 тисяч науковців можуть позбутися роботи - ЗМІ
05:42, 01 серпня 2016Різне
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Нестача коштів на програму «Розвиток науки і технологій» призведе до масштабних звільнень серед російських вчених. Частка наукової держпрограми в загальних видатках бюджету Рскоротиться з 0,98% у 2015 році до 0,87% в 2019 році.
2017 році з вишів пропонується звільнити до 500 осіб / JDFAF
Про це повідомляє "Газета.ru" із посиланням на документи Міносвітнауки РФ, підготовлених до наради у російського прем'єра Дмитра Медведєва.
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Тому в 2017 році з вишів пропонується звільнити до 500 чоло Великі втрати заплановані в Академії наук і Курчатовском інституті.
З зарплатної відомості ФАНО Міносвіти пропонує викреслити до 2019 році 8,3 тис. наукових співробітників (в 2017 році можуть бути звільнені 3,5 тис. осіб). У Курчатовском інституті відомство готує до звільнення 1,5 тис. осіб вже в наступному році.
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