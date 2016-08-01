Уряд РФ вирішив заощадити на розвитку науки: 10 тисяч науковців можуть позбутися роботи - ЗМІ

2017 році з вишів пропонується звільнити до 500 осіб / JDFAF

Про це повідомляє "Газета.ru" із посиланням на документи Міносвітнауки РФ, підготовлених до наради у російського прем'єра Дмитра Медведєва.

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Тому в 2017 році з вишів пропонується звільнити до 500 чоло Великі втрати заплановані в Академії наук і Курчатовском інституті.

З зарплатної відомості ФАНО Міносвіти пропонує викреслити до 2019 році 8,3 тис. наукових співробітників (в 2017 році можуть бути звільнені 3,5 тис. осіб). У Курчатовском інституті відомство готує до звільнення 1,5 тис. осіб вже в наступному році.