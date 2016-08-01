В Україні до кінця серпня запустять фізичну перевірку пенсіонерів-переселенців

Міністерство соціальної політики за допомогою соціальних інспекторів має намір запустити фізичну верифікацію пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які не можуть особисто прийти у відділення державного "Ощадбанку" для оформлення пенсійних виплат.

Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики за результатами наради міністра соціальної політики Андрія Реви, представників Пенсійного фонду, "Ощадбанк" і "Укрпошти", яке відбулося наприкінці липня.

"З липня пенсії через "Ощадбанк" отримують 530 тисяч ВПО. Пенсійний фонд України призупинив виплати 50 тисячам пенсіонерам-переселенцям з-за того, що ті поки ще не оформили відповідні картки в "Ощадбанку", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що, ймовірно, значна частина цих осіб є інвалідами чи людьми глибоко похилого віку і не може самостійно пересуватися. Тому необхідний запуск фізичної верифікації цих осіб. Для цього учасники наради відвели один місяць - серпень.

Також у Міністерстві соціальної політики мають намір розробити механізм доставки грошей додому тим, хто не може самостійно пересуватися. За результатами інспектування таких людей з ними повинен бути підписаний тристоронній договір. Згідно з цим документом пенсію їм буде доставляти "Укрпошта".

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Прес-служба міністерства нагадує, що з 1 липня 2016 року всі пенсійні виплати внутрішньо переміщеним особам здійснюються через "Ощадбанк". Для оформлення виплат переселенцям потрібно було особисто з'явитися у відділення. У підсумку, з 1,2 мільйона ВПО, які отримували пенсію, відділення банку було лише 600 тисяч осіб. За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, інші просто ніколи не перетинали лінію розмежування і не переїжджали на підконтрольну Україні територію, а гроші їм все одно виплачувалися.

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 липня поточного року на обліку перебувало 1 мільйон 774 тисяч 627 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.

За підсумками перевірки 2015 року Служба безпеки передала Мінсоцполітики інформацію про 450 тисяч осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних української влади територіях. Виплати цим громадянам було призупинено до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. На засіданні уряду 1 липня 2016 року віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що підтвердили своє місце проживання лише близько 100 тисяч переселенців із зазначених 450 тисяч осіб, після чого їм було відновлено виплати.