Профспілки і Кабмін переглянуть перелік професій, які дозволяють рано виходити на пенсію

Профспілки та профільні міністерства мають намір переглянути затверджений раніше новий перелік професій, які мають право на ранній вихід на пенсію у зв'язку з особливостями умов праці.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

"Ми запропонували Міністерству соціальної політики свій графік. Протягом серпня кожна профспілка буде проводити обговорення з профільними міністерствами та організації роботодавців мають до цього підключитися. І якщо ми наводимо аргументовані докази неправомірності (видалення окремих професій – УНІАН), будемо ініціювати внесення змін у постанову уряду", - сказав Осовий.

Разом з тим він зазначив, що в Міністерстві соціальної політики і деяких профспілках сумніваються в можливості встигнути провести всі необхідні обговорення протягом одного місяця.

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За словами голови Федерації профспілок України, ця ініціатива пов'язана з тим, що прийняте 24 червня постанова не проходило узгодження у профспілок та організацій роботодавців перед прийняттям.

"Ми пропонували зробити це до того, як приймалася постанова. Закон про соціальний діалог і генеральна угода до цього зобов'язували. Але уряд пішов іншим шляхом", - сказав Осовий.

Він підкреслив, що, незважаючи на інформацію про намір прибрати зі списку застарілі професії, наприклад кочегара паровоза, є ймовірність того, що пільг позбавили і людей, які реально працюють у шкідливих умовах.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Кабмін прийняв постанову про скорочення переліку професій, що мають право на ранній вихід на пенсію.

Як заявляв під час засідання уряду міністр соціальної політики Андрій Рева, списки професій, що мають право на пільгову пенсію, були істотно розширені за часів президента Януковича. Для забезпечення соціальної справедливості та зменшення навантаження на бюджет Пенсійного фонду, глава Мінсоцполітики запропонував скоротити ці списки. Також він пояснював, що дана постанова спрямована на виконання домовленостей з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом.

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Голова Федерації профспілок Осовий у свою чергу заявив, що Кабмін позбавляє права на пільгові пенсії близько 10 тисяч працівників вугільної промисловості, 30 тисяч працівників - в металургії, 8 тисяч працівників - у хімічній промисловості.

До недавнього часу в Україні існували пільги по виходу на пенсію для безлічі професій, таких як військові, прокурори, працівники шкідливих виробництв і т. д. Як зазначають експерти, через це середній вік виходу чоловіки в Україні на пенсію становить 49 років, а жінки виходять на пенсію в середньому 55 років. При цьому, у розвинених країнах немає практики виходу на пенсію чоловіків в такому ранньому віці, незалежно від їхніх професій.

Право на пільгові пенсії у новій постанові залишили працівникам таких сфер, як гірничі роботи (підземні роботи в шахтах і на будівництві, в кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і більше), підготовка та збагачення руд, чорна металургія (доменне виробництво виробництво сталі і феросплавів, а також прокату і труб), виробництво коксопродуктів, і кольорових металів. Також раніше виходити на пенсію будуть зайняті в хімічному виробництві, виробництві вибухових речовин, будівельних матеріалів і паперу, переробки нафти і газу, вугілля і сланцю, поліграфічному виробництві, а також представники сфери охорони здоров'я, які працюють з рентгеном, диспетчери цивільної авіації, особи, які працюють з радіоактивними речовинами, та інші.